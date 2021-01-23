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馬場浮世繪——旌暉強攻百周年紀念短途盃

2021-01-23 列印
  姚本輝旗下「旌暉」上月出爭浪琴表香港短途錦標時，面對一眾強敵仍能勇奪亞軍。此駒將於明日角逐百周年紀念短途盃，姚本輝就表示對此駒充滿信心，他表示「旌暉」在出賽後必須有充分時間休息，不能太頻繁地出賽，今次大約相隔六個星期再次上陣，體力方面已儲足，加上馬兒與潘明輝合作無間，今仗有力贏馬捧盃而回。

馬場浮世繪
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