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志力同心操足而臨

2021-01-23 列印
「志力同心」
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　　騎師田泰安於最近四個賽馬日均有馬贏，明日他騎足十場，其中羅廄新馬「志力同心」，早在去年十一月中便交由他過檔操練，期間更三度由他策騎試閘，今次首度登場，列陣尾場三班千二米，田泰安昨晨表示：「此駒賽前準備相當充足，而且連番跟高班馬試閘，走勢亦毫不遜色         ，反映其具有良好質素，明日出戰合適路程比賽，即使遇上『好眼光』和『包裝太保』等駒，亦希望憑着本身底質，拼入前列最接近位置歸來。」

　　對於在香港經典一哩賽座騎「幸運快車」，田泰安表示該駒最近兩場競逐田草千六米，均受早段慢步速影響，但仍然走入三甲，演出已算出色，同時已證明其能夠勝任一哩賽，上周三早上此駒再試泥閘，將並推至最佳狀態，希望臨時能夠發揮出最佳水準。

　　另外他提到「心常樂」陣上演出已經愈來愈接近，以其外地賽績推斷，今仗跑二千米較千八米更合腳法，日前由他過檔快跳時走勢不差，預期將會以良好狀態出戰，是今場爭勝分子。

特約記者：文傑
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