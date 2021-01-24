  • 2021年1月24日 星期日
  • 19º
  • 87%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 馬經

勝在有方——富存大師連捷呼聲高

2021-01-24 列印
　　「富存大師」前仗轉跑千四，直路於尾列後上如飛，如非末段關鍵階段受阻，未必會輸給最近在三班兩度上名之「三生好運」。剛戰起步跟好位，本身頭一千米造58秒14跟得急，也能輕取一步不蝕之「冠軍名駒」和稍蝕位之「是必飛飛」，總時間比尾場二班頭馬尚要快0.15秒，難怪後駒翌戰能補中，戰鬥力已提升至四班頂。隔五星期再出體重保持，留在四班負中磅而排檔適中，連捷呼聲高。

　　「將俠」初出可在千四氣走「進優自在」而入Q，難度甚高。耗力後翌戰增程走樣不必介懷。最近回到此程即能克服慢步速而入位，續配雷神而排檔轉佳，有力再入Q。「叻叻精彩」上季此程能跟實力指標「連連行運」串Q，現比當時低六分且用七磅生再減磅，除去效果欠佳之眼罩而改戴面箍，望可重現四班中級能力。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd