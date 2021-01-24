勝在有方——富存大師連捷呼聲高

晚上坐在窗邊寫稿，風從窗外吹進，帶着一絲寒意。當然，這在北方來說，不過是稍涼一些，但在香港，十二度天氣報「寒冷」，我覺得這一絲冷，也可以算寒意了。看看日曆，第二天正好是二十四節氣中的「大寒」，那這個「寒意」，也「寒」出有名，應份的。 「大寒」是冬天最後一個節氣，接下去，就是「立春」了。至此，庚子年過去了。經過一年折騰，大家都希望這一年快快過去，送鼠迎牛，希望新年新氣象，牛氣沖天，晦氣盡掃。 二十四節氣中，有「小暑」，有「大暑」，有「小雪」，有「大雪」，有「小寒」，有「大寒」。似乎有「小」就有一個對應的「大」，唯獨「立夏」之後的「小滿」，單丁一個，沒有一個「大滿」來對應。「小...

2021-01-23