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伊仁絮語——心常樂爭分跑打吡

2021-01-24 列印
　第二場「彩虹之光」是愛爾蘭自購馬，性賦略為遲熟，觀看其翻步姿態，應是以中　距離較為適合。牠在港首兩戰跑泥地均無表現，但上仗轉爭田草一哩即有接近演出，當時由於欠缺前速而被逼留後，直路上又與對手碰撞，但末段能逐步追前，最終衝入殿軍，表現比前有明顯進步。今仗改配長途好手蘇銘倫，相信沿途留放應更得心應手，具有勝望。冷門可留意「生生福運」。

　　第六場「心常樂」上仗後備補出，結果在三班谷草千八米跑獲第四，證明本身能力不俗。由於現評分未足以出線今屆打吡，相信幕後會竭盡所能爭取分數。此駒來港前征戰不多，料里程未盡，於紐西蘭打吡亦有良佳走勢，加上來港後適應甚快，今仗排位轉好，增程上陣亦有利，應可繼「時時有餘」及「東方雷」後成為第三匹在港取勝的「紅杉木」子嗣。

Ian
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