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伊仁絮語——種福者形勢有利

2021-01-27 列印
　　第一場「種福者」是今組唯一季內曾勝之馬，由於過往拼搏不算多，估計里程並未止境。上仗牠兜出外疊衝刺，雖一度落後領放馬約五身位，但仍能殺上與最近在四班跑近的「千里駿駒」平分冠軍。賽後見牠操練無間，早前又渡江試閘，備戰積極。今仗應有快步速幫助，形勢對牠有利。

  第二場「路路富貴」上仗突然改變跑法，領放至最後百五米才乏力，甚有試馬味道。今仗改配史卓豐，查騎練季內攜手未交出頭馬，但近期加強合作，此駒很可能為二人打破悶局。

Ian

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