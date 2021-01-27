伊仁絮語——種福者形勢有利

第二場「路路富貴」上仗突然改變跑法，領放至最後百五米才乏力，甚有試馬味道。今仗改配史卓豐，查騎練季內攜手未交出頭馬，但近期加強合作，此駒很可能為二人打破悶局。
Ian
油麻地、佐敦的疫情嚴峻，政府昨晚突擊將部份碧街和東安街封閉，並安排為在內人士強檢，當局亦一口氣把油麻地、旺角、佐敦、紅磡和深水埗的四處地方劃為「指定區域」，區內大廈只要出現一宗確診全棟須強檢，其中被新...
2021-01-27
中印兩國的軍方舉行第九輪軍長級會談，共歷時超過十五小時的會談，雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，確保一線部隊保持克制。印軍早前指，兩軍上周在北錫金納庫拉地區有「小規模對峙」，不過現已平息。 印將永禁5...
2021-01-27
美國前總統特朗普的彈劾條款周一晚正式向參議院提交，指控特朗普於一月六日煽動其支持者衝擊國會山莊，涉嫌觸犯「煽動叛亂」。不過現任總統拜登回應指，他不相信參議院內會有足夠票數把特朗普定罪。前總統特朗普一直...
2021-01-27
大埔白石角為新晉豪宅區，當中的天賦海灣分多期發展，前臨吐露港。是次為大家精選的靚裝單位，實用面積逾990方呎，由原則3房1套改為2房1套，據悉，業主斥約150萬豪裝，樓底高曠具空間感，一室雪白設計，外...
2021-01-27
歐美疫情嚴峻，美國何時可推出救市措施仍是市場焦點。惟部份美國企業業績理想，推高美股早段向好，其中標指曾創紀錄新高。杜指曾升161點，見31121點；納指升66點，見13702點；標指則升15點，見38...
2021-01-27
車路士周一辭退領隊林柏特前，據報早已擬定好實行德國化，故球會立即鎖定杜曹為新帥人選，知情人士指杜曹已簽約一年半並抵達倫敦，最快周二上任，今晚英超可望領軍主場迎戰狼隊。在這名四十七歲德國籍教頭領軍下，同聲同氣的鋒將基斯甸普列錫、迪姆華拿和夏維斯可望有脫胎換骨的演出，一起帶領藍獅展開德國化新時代。（Now621台周四凌晨2:00直播） 據一名不具名的球會人士透露，藍獅在去年夏天開始已擬定好將來行德國化的改革路線，在引入迪姆華拿和夏維斯的同時，亦與不同的德籍教練聯繫。在上周中英超作客0:2負李斯特城，收錄近八輪第五敗後，班主阿伯拉莫域決定換帥，到周一正式解僱「林伯」，並與上月離開...
2021-01-27
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
舊年《全民造星》出身歌手，在樂壇真係幾威威！新人的Jer（柳應廷）和Anson Lo（盧瀚霆）＠MIRROR成功喺頒獎禮攞到新人金獎，而今年有呢期勁紅Edan（呂爵安）＠MIRROR同ERROR隊長肥...
2021-01-27
九龍油麻地、佐敦、深水埗、紅磡多個舊樓群，連環爆發新冠肺炎疫情，港府連日出招抗疫，把各樓群列為強檢區或封閉區，令大批市民的日常生活受到干擾，但為了找出隱性帶病毒者，堵截病毒傳播鍵，部份人需付出更多，也是別無他法，但有居民和商販投訴當局只顧抗疫，沒有做好善後工作，當局必須虛心聆聽意見，有則改之，做得更好，以消除民怨。 港府以封區或指定強檢區的強硬手段，阻止病毒在社區擴散，實屬逼不得已，也符合社會的整體利益，但受影響的居民心中不滿，當局需要理解，尤其他們提出一些要求，當局能力所及，應盡量滿足。例如有居民指出，當局大陣仗封區，即使解封之後，區外市民也不敢踏足，官員有責任公開講解，...
2021-01-27
正常來說，在谷草短途常較利一二疊前置的前提下，有前速的馬排內檔當然比外檔好。然而，也有一些例外，譬如若馬匹本身喜歡望空，排外檔起步除了可避免受困的風險之外，因不怕被對手力逼，而可自行選擇上前切入的時機...
2021-01-27