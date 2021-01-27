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勝在有方——合約精神成熟進步

2021-01-27 列印
　　「合約精神」十月中試谷閘，能從容氣走其後跑得好之「騰飛塔」和高分馬「閃耀榮光」、「樂滿貫」，可惜上陣時稍留於馬群後即搶口而跑至氣管多血。翌戰於田草跟跑後，剛戰回到此程，早段放出貼欄，頭兩段46秒33比後三場另一組快0.27秒，僅被跑對形勢之「上校」越過而能拋離常在此程上名之「鐵胆威龍」，四歲PPG漸成熟進步。今隔三星期再跑，逾千二磅大馬連拼成功機率應較高，切入內疊前置後有望打疊入前兩名。

  「利之贏」前仗於此程遇上不利之慢步速，仍能以終極時速22秒47衝近實力指標「大醇威」和「得益良多」。今次稍休兩個多月，遇快馬夠多，會比前仗追得更勁，也可博冷W。

方駿暉

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