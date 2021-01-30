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馬場浮世繪——馬會於卡拉卡拍賣會購入三駒

2021-01-30 列印
  香港賽馬會最近在紐西蘭全年最重要的卡拉卡周歲馬拍賣會，以合共一百二十六萬紐元購入三匹雄馬，包括以三十四萬紐元購入出自「忠誠漢子」，跟在港的「精神威」、「盈嘉輝」及「全民佳知」同父，編號200的棗色周歲馬。

  另外又以二十萬紐元投得編號240雄馬，該駒父親Per Incanto在港服役的子嗣於季內取得甚佳成績，包括「韋小寶」、「經典之星」和「超威星」。此外，馬會以七十二萬紐元購入出自「小法寶」編號520幼馬。

馬場浮世繪
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