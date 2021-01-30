馬場浮世繪——馬會於卡拉卡拍賣會購入三駒

另外又以二十萬紐元投得編號240雄馬，該駒父親Per Incanto在港服役的子嗣於季內取得甚佳成績，包括「韋小寶」、「經典之星」和「超威星」。此外，馬會以七十二萬紐元購入出自「小法寶」編號520幼馬。
馬場浮世繪
中英雙方就英國國民（海外）護照（BNO）的安排持續激起爭論。擁有BNO資格的港人明日（三十一日）起可在網上登記預約簽證，居英六年後符合條件可申請入籍，首相約翰遜對此表示自豪。中國外交部昨正式宣佈，同日...
2021-01-30
長征四號丙運載火箭昨日中午以一箭三星串聯方式成功於酒泉衛星發射中心發射升空，而遙感三十一號02組衛星都順利進入預定軌道。據報，此次任務是上海航天技術研究院抓總研製的長征系列運載火箭第一百二十七次飛行，...
2021-01-30
美國的衝擊國會事件敲響了外界對國會保安的警鐘，而國會警察部門署理女總長皮特曼（Yogananda Pittman）周四敦促通過在國會山莊周圍興建永久性圍欄及加強保安人手，避免衝擊國會事件重演。不過國會...
2021-01-30
信和旗下的馬鞍山臨海新盤SILVERSANDS，上周五（22日）以快打慢極速開放示範單位及公佈首批50伙價單，首批單位主要為一房及兩房戶，折實價586.31萬起，並於今日（30日）進行首輪開售，以及推...
2021-01-30
港股2021年1月最後一個交易日表現先高後低，恒指連跌四日，收跌267點，報28283點，全周累瀉1164點。惟全月計恒指仍進帳1052點，連升四個月，累飆4824點。大市交投繼續熾熱，成交金額240...
2021-01-30
周三從皇家馬德里借來阿仙奴的挪威中場馬田奧迪加特，備受槍迷期待，各界亦希望他像昔日同樣由銀河艦隊來投的舊寵兒奧斯爾般，首度為兵工廠披甲就立即交出好表現。適逢今晚英超對手曼聯剛不敵包尾大幡錫菲聯，奧迪加特勢必在地標戰率隊於主場擊敗死敵，成為槍迷新歡，一於支持主勝。 （Now4K 611、621台周日凌晨1:30直播） 早前結束阿仙奴八年歲月轉投土超費倫巴治的奧斯爾，當年挾盛名由皇馬加盟，立即成為槍迷寵兒，他首次披起兵工廠十一號球衣即交出一次助攻，率隊在英超作客3:1擊敗新特蘭。而三日前落實從銀河艦隊借用至季尾的馬田奧迪加特，由於同樣司職進攻中場，加上又是「十一號仔」，各界都期...
2021-01-30
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
大名娛樂老闆、人稱「大少」的富商林建名本月8日病逝，家人已於19日為他設靈舉殯，昨日假香港殯儀館舉行追思會，眾多親友出席。林建名的四位子女特別以名曲《滄海一聲笑》為追思會主題，讓大家齊懷念林建名精采的...
2021-01-30
以前只是經過西九文化區，沒真正去過。這天下午見陽光很好，便開車到了那裏，停好了車，走到海傍公園，等着拍日落。 四點多鐘到達，離日落還有一個多小時，太陽還升得很高，陽光射在海面上，來往的船隻都浮在金光上。海旁人很多，有的散步有的運動有的放狗有的閒坐，從遠處看，都成了綴在海堤旁的剪影。撒豆成兵一樣，像一幅畫，非常人文，也很藝術。 那些被主人帶去遛的狗，不少還有「座駕」。一部部的嬰兒車，坐在裏面的都是神氣活現的狗。被人推着在海邊走來走去，夕陽斜照，畫面有趣，看起來那些神氣活現的狗才是主人，推車那個，是狗奴才。既然養貓的人都自稱「貓奴」，把那貓叫「主人」，那養狗的人做狗奴才必心甘情...
2021-01-30
香港賽馬會最近在紐西蘭全年最重要的卡拉卡周歲馬拍賣會，以合共一百二十六萬紐元購入三匹雄馬，包括以三十四萬紐元購入出自「忠誠漢子」，跟在港的「精神威」、「盈嘉輝」及「全民佳知」同父，編號200的棗色周歲馬。 另外又以二十萬紐元投得編號240雄馬，該駒父親Per Incanto在港服役的子嗣於季內取得甚佳成績，包括「韋小寶」、「經典之星」和「超威星」。此外，馬會以七十二萬紐元購入出自「小法寶」編號520幼馬。 馬場浮世繪
2021-01-30