田泰安超速可爭勝

田泰安上周三晚憑「夢幻戰士」贏出今季第三十二場頭馬，他昨晨收操後表示，縱使個人頭馬數字不及上季同期，但每季形勢不同，對現階段的成績尚算滿意，在下半季仍會努力奮鬥，被問及明日八匹座騎機會，他則表示以一對苗廄馬「超速」和「多多寶驥」最值得秤先。



「超速」跟在港六捷千四米的「高大威猛」同父，上場此駒首次增程跑千四米，即後上走入冷位，明日再跑同程，田泰安表示：「剛戰『超速』排在大外檔，即使在起步後移入內檔找到遮擋，卻又遇上慢步速，形勢可謂十分不利，但直路上牠仍以快速上前，如果當時多衝幾十米，相信能第二名過終點，可見馬兒演出逐漸進步，亦證明跑千四米較千二米理想。近期練馬師安排『超速』進一步加強準備工夫，今次再跑同程繼續負輕磅上陣，希望早段會有馬扯快步速，有利牠以最佳跑法爭勝。」



「多多寶驥」上場在蘇銘倫胯下得亞軍，明日回配贏馬配搭田泰安，他說：「我昨日早上策騎牠彈泥閘，馬兒起步迅速，之後走勢亦相當強勁，此駒目前應在最佳狀態。今次出戰其贏馬路程，排在內檔固然有利，另外此駒毋須硬性前領競跑，可以在早段稍為留力，然後在末段上前跟對手硬拼，因此在今場快馬林立場合，不用跟對手鬥放，應具有競爭力，乃今場爭勝分子。」



最後，田泰安表示「美麗非凡」競跑時有點重口，所以上場他策騎時索性放長韁繩，讓馬兒能以本身的步伐競跑，結果交出不俗反應，最後拼回一席殿軍。吸收過上場經驗後，今次田泰安再夥拍「美麗非凡」上陣，他表示有信心能取得更好成績，但是否沿用前領跑法，則有待他與練馬師蔡約翰研究後再作決定。



特約記者：文傑