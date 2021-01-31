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頭號目標——(紅鬃烈馬 值博單W

2021-01-31 列印
　　第一場四班一二○○米。剛周三「加州明雋」大勝而回，賽前都有指出之前一仗早段稍留，一向均速但竟然識追，事後證明係進步表現。

　　今次第一場「紅鬃烈馬」情況亦相似，以往經常試閘吸引，但純粹跑速度，上陣一再虎頭蛇尾。但今季轉四歲後，前速未有減弱，喜見稍留之下學會追，前仗只因頭馬是超級的「人和家興」才沒有明顯追勢，實際末段更勝四班同程出色的「明欣賞」；上仗在對面直路一下子收慢留得粗野，直路初又輕微受阻，但末段擺正後可重新追近超級馬「好眼光」，確認進步。今次唯一缺點是分頭會較乏味，但有近四倍依然值博單W。

仲達
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