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勝在有方——時時有餘後上出半冷

2021-01-31 列印
　　「時時有餘」外地跑三仗得冠亞季各一，來港後只有三次不入三甲，其中兩次得殿軍，僅打吡一役表現走樣而失前四名，性格極忠心。今季較遲復出，缺陣近四個月，於谷草不利之內疊路段仍能以終極時速22秒49克服慢步速劣勢而衝贏「又係熊」和實力指標「輝煌星」，屬出色頭馬。翌戰進軍二級賽仍能衝得季軍，負於「時時精綵」不足兩身位。剛戰大幅增程跑二千四，步速極不利下能追入季軍，又見跨進一大步。今次受讓「時時精綵」和「添滿意」分別十四磅和九磅，五歲自購馬連同外地只跑了十三仗，方興未艾，縮回兩戰全入前兩名之千八米足可後上出半冷。

　　「添滿意」前仗受讓五磅下能輕取「時時精綵」，國際賽只輸給外隊，表現尚不差，隔七星期再出，跑出前仗水準仍穩入前兩名。「龍鼓飛揚」上屆此盃之亞軍，亦曾讓「時時有餘」八磅而鬥得接近，今次受後駒讓六磅，排檔形勢則轉佳亦有得鬥。

方駿暉
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