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伊仁絮語——新力寶製造驚喜

2021-01-31 列印
　　第五場「新力寶」上季跑泥地千二能一放到底擊敗「錶之銳」，足證實力不弱。今季轉投蘇偉賢馬房，初出面對二班強手，落敗情有可原，其後連場表現欠佳，評分亦得以持續下調。今次復課見牠比前有力，今仗排內檔起步，又有周俊樂七磅之助，大有機會製造驚喜。對手方面，「順意寶」雖然從未角逐泥地，但向來在泥閘表現理想，也可作配。

　　第七場「添滿意」上仗在香港盃的表現乃主隊最佳，最終只負三乘許，計落已算不俗了。牠前仗在馬會盃輕取「時時精綵」，今仗繼續受讓五磅，加上跑法靈活，爭標機會依然樂觀。同場「玖寶」上仗即使負頂磅仍攻下一月盃，看來仍有進步，儘管以往從未在沙田取勝，但今仗可望憑輕磅之利偷襲。

Ian
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