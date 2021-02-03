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重點出擊——進力之城 贏完再贏

2021-02-03 列印
　　早前筆者在總場次273及343曾推介「幸福老撾」，原因是來自181場次，該役牠三疊轉彎也造最快末段時間衝得接近，谷戰能力不用懷疑。而講開181場次，該賽事後也出現不少頭馬，除了「幸福老撾」贏完再贏，「健康在望」、「勞動創造」和「進力之城」也輪流補中。

  言歸正傳，既然181場次事後證明屬強組，那麼列陣其中的馬匹自然大有跟進價值。今次第七場分別有「南莊加寶」、「健康在望」及「進力之城」出自該賽，但前駒狀態有回落跡象，故今次未有揀選。至於後兩駒實力在伯仲之間，雖然「進力之城」近兩仗皆在受讓三磅及五磅之下負於「健康在望」，但今仗不但受讓磅位進一步擴大，而且筆者認為，「進力之城」在總場次181的際遇遠差於「健康在望」，今仗配周俊樂獲減七磅，有力反勝後駒。

安西教練

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