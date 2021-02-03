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伊仁絮語——開心有利進步可捧

2021-02-03 列印
　　「開心有利」上仗跑谷草千二備受追捧，可惜直路初段已乏力，但賽後驗出氣管多痰，可為大敗作解釋。其實回看牠初出一役，在周俊樂胯下已有不俗走勢，今仗潘頓鍥而不捨再騎，而且檔位轉佳，定會交出比前進步的表現。

  第四場「有運來」打王牌報名，戰意鮮明。上仗初出虎頭蛇尾，其後戴眼罩在谷草試閘，走勢變得暢順輕鬆。查現時在港服役的「為你高歌」子嗣之中，只得「有運來」仍未獲勝，今次遇上一組平庸對手，強配潘頓有力爭勝。

Ian

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