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勝在有方——富存英雄方興未艾

2021-02-03 列印
　　「富存英雄」上次列作重心時指出，今季一出即在田草千四入位，難度不低，何況當時頭一千米自造58秒45，放得不算慢，能力拒實力指標「是必飛飛」，實力比一般五班短途馬為高。剛戰果然於谷草千二走二疊下彈離「玩斗財星」，總時間比另外兩場四班頭馬「上校」和「雪戰神駒」分別快0.23和0.44秒，屬非一般五班頭馬，難怪蹄下敗將「玩斗財是」翌戰可氣走一批四五班升降機。四歲PPG方興未艾，回到四班少負七磅，隔四星期等A跑道才再出，遇此組對手甚弱，切入貼欄前置後可帶到。

  「明欣賞」季初於三班也追得好，剛戰可再氣走「雄龍」，一再交出四班中上級水準，轉場會有足夠新鮮感再爭Q腳。

方駿暉

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