莫雷拉四W資本豐厚

昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉和潘頓連場搏殺得手，前者憑葉廄「晉神」、文廄「勁力威龍」、蔡廄「追風驥足」和方廄「資本家」四W，自然亦成為騎師王。至於潘頓則憑賀廄「明欣賞」和沈廄「平常心」梅開二度，後駒練者沈集成另贏「動力飛鷹」起孖。



莫雷拉昨晚勝出「晉神」、「勁力威龍」、「追風驥足」和「資本家」，其中「勁力威龍」打開勝門，練者文家良表示：「『勁力威龍』今仗轉第一個彎時有點擠碰意外，幸好莫雷拉發揮淡定，最終化險為夷。此駒其實每仗都有好表現，只是經常欠缺運氣，亦可能始終未夠成熟，希望牠繼續進步吧！」



而「追風驥足」今季四捷，賽後莫雷拉說：「『追風驥足』如今在三班賽上陣，形勢不及之前有利，幸好狀態長期甚勇，今仗我預期早段步速不會太快，所以決定起步後跟在前列競跑，避免墮後太遠，結果趕及後上擊敗對手勝出。」



潘頓和沈集成昨晚都梅開二度，後者勝出「動力飛鷹」和「平常心」後說：「『動力飛鷹』以往很重口，今季我讓牠除去所有配備，陣上便走得舒服，上仗其落敗主因發力稍遲，所以今仗戰略是守二疊望空，因為此駒大步，這樣跑效果最理想，希望勝後只加六分，可以繼續跑四班賽，假若升上三班則爭勝有難度。『平常心』之前跑千二米也能稍為彈離取勝，今次跑一千米難度降低，賽前我很有信心牠能應付。此駒目前在百萬挑戰賽領先，本月底還要二班千二米賽程可供其爭分，但我要視乎潘頓有否空檔執韁。由於我認為牠跑田草也能勝任，所以可能會部署出戰下季開鑼的特首盃。」



至於潘頓另一W是贏「明欣賞」，練者賀賢指：「『明欣賞』今仗早段的形勢十分不利，居於後列且在其前面的馬匹實力不強，隨時力弱會令牠陷於困境，幸好最終仍能在內檔找到空位，後上擊敗對手取勝。此駒陣上向來演出準繩，早前到從化訓練變得更成熟，我亦深信牠能夠應付谷草短途，如今證明判斷正確。至於賽前輕了二十多磅則是誤會，因為牠運往從化舟車勞頓，在當地磅重時難免磅位減輕，其實狀態一直很好。」



此外，何澤堯昨晚憑「陽明亮亮」食頭胡，算是打破莫雷拉和潘頓的壟斷，練者呂健威則說：「『陽明亮亮』的健康向來正常，今季能勝出三場頭馬，關鍵在於狀態長期保持勇況，相信這是到從化訓練的效果，因為牠自從北上之後，情緒變得非常淡定。」



另一方面，莫雷拉經過細心考慮後，決定策騎方廄「達心星」角逐本月二十一日舉行的四歲馬經典賽事系列次關香港經典盃，此駒於早前他胯下出爭香港經典一哩賽只得第六名，落後頭馬「勁搏」三個半馬位，今次跑經典盃將增程千八米，且看能否收復前失；至於同日舉行的國際一級賽香港金盃，莫雷拉則策騎東廄「添滿意」上陣。目前在南澳洲受訓和出賽的女見習學員蘇嘉麗，前日獲當地馬會頒發Simone Montgomerie Encouragement Award獎項，以表揚其在南澳上陣的表現，她於一九年前往塔斯曼尼亞習騎，一年後轉到南澳受訓，至今合共贏出四十三場頭馬。



記者：文傑、亨利