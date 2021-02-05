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馬場浮世繪——馬會開放六十七間投注站

2021-02-05 列印
  香港賽馬會將於二月七日起開放六十七間場外投注處，以分散農曆新年期間的人流，但馬會將因應新型冠狀病毒的最新疫情，及對不同地區的影響而作出調整。馬迷可瀏覽馬會網頁查閱最新資料。

  而場外投注處將會提供投注戶口提存、兌換現金券或中獎彩票及開設或重啟投注戶口的服務，但不會提供投注服務。此外，場外投注處於二月四日起的開放時間將改為中午十二時至下午六時。

  為避免場外投注處內聚集人群，場外投注處不會直播賽馬或足球賽事，場內亦會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、需要佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

馬場浮世繪
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