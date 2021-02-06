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勝在有方——糖糖幸運坐亞望冠

2021-02-06 列印
　　「糖糖幸運」出道至今四戰全入三甲，初步形成忠心鐵馬纜。季初頭兩仗於千二入位僅交出四班中級水準，但前仗初戴面箍初跑千四，竟能以中等步速直領到底，段速和總時間跟早一場之三班頭馬「嘉應精彩」相近，但姿態則強勁得多，而且蹄下敗將「三圓䮭路」其後可贏三班千六米，屬極強組頭馬。剛戰初跑三班抽大外檔，本身頭一千米交出57秒88，於不利前置之A跑道仍能氣走實力指標「浪漫組合」和「嘉應精彩」，屬段速出色之季軍。今次隔近三星期，四歲PPG精英逾千二磅，同父馬在港見好常可持續，抽得一檔兼重配潘頓，有望提升名次入前兩名。

　　「浪漫組合」早前連場劣勢下衝近，已確認值三班中上級，今次起用雷神而排好檔，可跟前駒鬥進度。

方駿暉
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