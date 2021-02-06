勝在有方——糖糖幸運坐亞望冠

香港共有兩個馬場三條賽道，以近兩季計，泥地跑道的偏差算是三條跑道中較為穩定，超過七成時間都是較利前置。不過當泥地出現古怪偏差時，程度也非「人咁品」，就像上季初十月六日因受天雨影響加劇了偏差程度，出現了十級的大利外疊後追，就連一再證明泥地不合的「英明神駒」，也因賺了偏差而爆出176倍巨冷W。而就今季所見，此類大利外疊的情況也出現過一次，就是十二月二十六日的泥草混合日，而與今次賽事的共通點，就是那天都屬周六賽日。 第六場四班一六五○米泥地。「兩全其美」是上季插班新馬，除了首次跑泥地得第六之外，其後七戰泥地中距離得兩勝三位，最差都有第五名，擺明是此場地性能出色，但勝出率不算太高，...

2021-02-06