  • 2021年2月6日 星期六
  • 18º
  • 88%
熱門： 趴車頭李運強羽絨港鐵張栢芝

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——荷花福星靚檔可捧

2021-02-06 列印
　　第一場「全中」上季跑四班田草千二曾入冷位，儘管該賽水準偏弱，但看其末段衝勢應非下駟。今季牠首回合被捧成熱門，因起步失機而敗，其後兩戰泥地均無建樹，近兩仗渡江亦無睇頭。今次終於減夠分降落五班，並重返上名路程，有力交出佳績。

　　第四場「荷花福星」上季尾能擊敗「木火同明」贏馬，反映實力不俗。近仗因排外檔而影響發揮，上仗除了早段留後，轉彎更被頂三疊，但最後四百米締速甚佳。今仗有幸抽一檔，誠是重啟勝門的黃金機會。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd