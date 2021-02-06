重點出擊——漸信龍駒打破悶局

第一場「漸信龍駒」上仗是筆者的推介馬，當時我睇中牠今季055場次跑直路賽一役，早段放頭蝕了偏快步速亦得殿軍，而同場對手再出也多有佳作，賽事水準有保證；此外，上季牠在491場次受制於慢步速能跟「紅磚勇士」鬥得接近，推算居五班負最輕磅，怎計都有反彈餘地。



回說上賽，我原先估計「漸信龍駒」會置中競跑，可惜牠全程二疊望空，際遇甚差。但事後回看，牠畢竟是前置馬之中走勢最接近一駒，而且當日直路走內疊也不利，且看較後場次的「都市神話」和「樂盈盈」再出都能大幅提升名次，由此印證當日直路內疊是何其不利！此外，該役守在「漸信龍駒」之後的「上捕先鋒」接戰即贏泥賽，更能進一步確立筆者的睇法。



今次「漸信龍駒」角逐田C排一檔，當可早段貼欄賺形勢，論條件是季內最佳一次，有力打破悶局。



安西教練