馬場浮世繪——必長勝即贏文家良破數據

文家良馬房的「必長勝」昨日一出即勝，在蔡明紹胯下勝出三班直路賽，獨贏有二十五倍，而此駒亦是文家良自從二○○一年從練以來，旗下首匹一出即勝的自購馬。賽後文家良表示今仗有驚喜，他說：「賽前莫雷拉曾為『必長勝』試閘兩次，但最終無暇策騎，結果要改配蔡明紹。今仗此駒以熱身為主，因為在外地跑千二為主，想不到最終竟然取勝。我要視乎加分幅度和賽期再作部署，暫時仍傾向繼續跑直路賽。」



馬場浮世繪