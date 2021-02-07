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馬場浮世繪——告東尼熱門昨日連場失利

2021-02-07 列印
馬場浮世繪——告東尼熱門昨日連場失利
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　　告東尼昨日連場失利，而大熱門的「電路三號」、「天天精彩」和「連連歡樂」都三甲不入，其中「天天精彩」以往跑泥地非贏即位，但昨戰亦告斷纜，難怪賽後告仔目無表情。

馬場浮世繪
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