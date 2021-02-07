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馬場浮世繪——皇龍司令喜氣綿綿平頭W

2021-02-07 列印
馬場浮世繪——皇龍司令喜氣綿綿平頭W
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　　周六跑馬賽果常常出人意表，昨日亦不例外，不過並非爆冷門，而是第五場泥地賽跑出平頭冠軍，石廄「皇龍司令」和蘇廄「喜氣綿綿」在直路最後階段鬥得難分難解，最終經影相後亦無法分出高低，雖然兩駒的獨贏派彩要除半，但賽果總算是皆大歡喜。

馬場浮世繪
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