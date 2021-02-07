馬場浮世繪
馬場浮世繪——霍利時薛恩又合作贏泥賽
馬場浮世繪
果欄女售貨員涉違《商品例》被捕 平價車厘子 冒塔斯靚貨呃人
海關日前發現，在油麻地果欄有人懷疑用平價車厘子，冒充貴價澳洲塔斯曼尼亞車厘子出售，以涉嫌違反《商品及說明條例》拘捕一名女售貨員，檢獲一百九十六盒冒牌車厘子，市值約八萬元。有果菜業界人士指，塔斯曼尼亞車...
2021-02-06
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習近平致新春祝福 願中國繁榮富強
新春前至貴州視察的國家主席習近平昨日向全國人民致以美好的新春祝福，並祝願中國繁榮富強。他更在參觀視察時發表了有關經濟、民生、防疫措施的講話，並向民眾問好。報道指，習近平強調，創新發展是構建新發展格局的...
2021-02-06
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外交部：兩國共同利益遠大於分歧 拜登：中國是美最大競爭對手
中美關係又有新進展。美國總統拜登上任後首度發表重要的外交政策演說，形容中國是「美國最重大的競爭對手」，但如果符合美國利益的話，美國願意與中國合作。中國外交部回應指，中美間難免存在分歧，但兩國共同利益遠...
2021-02-06
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雲地利台打造舒適空間
跑馬地是港島傳統豪宅地段，坐擁小學12校網優勢，是次精選雲地利道上的老牌豪宅雲地利台放盤，採三房一套房間隔，面積1185方呎，間隔實用，屋主曾斥資過百萬裝潢，全屋以天然木色為主調，配以泰國及亞洲文化色...
2021-02-06
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快手收市報300元 每手賺1.85萬
新股市場熱爆錶，昨日首掛的快手科技（1024）承接暗盤升勢，高開三百三十八元，雖然最終表現較暗盤「大縮水」，險守三百元大關，但每手仍勁賺一萬八千五百元，僅次於一九九七年上市的北京控股（392），以及去年上市的思摩爾（6969），成為本港歷來第三大「新股賺錢王」。 最高升見345元 有市場人士認為，因市場憧憬快手能夠納入MSCI、富時羅素等指數，因此看好快手最高能升至三百八十元。不過亦有市場人士勸喻，現時快手股價表現脫離基本面，短線仍該觀望，不宜入市。 快手昨日高開百分之一百九十四，其後迅速觸及全日最高點三百四十五元，若在最高點賣出，一手賬面賺二萬二千三百元。惟開市後股價迅速...
2021-02-06
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維拉新世代 95之尊拆「槍」
阿士東維拉能夠由去季英超護級份子變身成今季黑馬，全因五名九五年出生的戰將大熟大勇，當中隊長基亞利殊聯賽獨取六球和十二次助攻，隊內還鞭策隊友不停進步。「維拉同學」今晚英超作東對有新星但無領袖的阿仙奴，他再次化身班長領軍取勝。（Now621台今晚8:30直播） 今季李斯特城、愛華頓、韋斯咸和維拉都靠當紮新星成為黑馬，後者更由去季第十七位，攀升至現在的第九位，僅落後踢多兩場的四哥利物浦八分。該隊大翻身，九五年一代應記一功，左閘馬特泰基特二十場英超十九次踢足全場，場均收錄二點一次攔截、二點二次解圍和三次長傳的穩定表現；右翼貝特蘭查奧爾各賽事攻入五球，還助攻了兩次；左翼安華艾加斯不同...
2021-02-06
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在家歎精品咖啡
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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ViuTV 6索女零妝拍《家務戰場》毀形象 34D Rose Ma被爆陋習 邱晴犯眾憎
27歲「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）、31歲陳婉婷（Hebe）、36歲王頌茵（Kathy仔）、21歲邱晴、26歲貝依霖和24歲伍詠詩近日一同演出ViuTV真人騷《家務戰場》，節目中6女共住一屋7...
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好好過日子——立春
這天立春，晚上去朋友家吃飯，包了些餃子帶去。這也是北方習慣，立春要吃餃子。北方人喜歡吃餃子，有句話叫作「好吃不如餃子」，似乎餃子就是天下絕品，所以一有甚麼節，就說要吃餃子，立春吃餃子，過年吃餃子，元宵吃餃子——反正是有機會就吃餃子。這自然是從前物質匱乏的年代，能吃上一頓餃子不容易，不能頓頓吃，便想方設法找機會吃，不知究竟的南方人於是奇怪，北方人怎麼動不動就吃餃子。 這天晚上十點五十八分才正式立春，那時我們都坐着聊天，一到了立春，便貪好玩照着北方規矩，站起來繞桌而走，因為規矩說，立春那一刻應該走動走動，到底為甚麼如此，誰也說不出個究竟。習俗的事情就是這樣，不用相信，不嫌麻煩的...
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馬場浮世繪——必長勝即贏文家良破數據
文家良馬房的「必長勝」昨日一出即勝，在蔡明紹胯下勝出三班直路賽，獨贏有二十五倍，而此駒亦是文家良自從二○○一年從練以來，旗下首匹一出即勝的自購馬。賽後文家良表示今仗有驚喜，他說：「賽前莫雷拉曾為『必長...
2021-02-07
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