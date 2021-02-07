馬場浮世繪——霍利時薛恩又合作贏泥賽

這天立春，晚上去朋友家吃飯，包了些餃子帶去。這也是北方習慣，立春要吃餃子。北方人喜歡吃餃子，有句話叫作「好吃不如餃子」，似乎餃子就是天下絕品，所以一有甚麼節，就說要吃餃子，立春吃餃子，過年吃餃子，元宵吃餃子——反正是有機會就吃餃子。這自然是從前物質匱乏的年代，能吃上一頓餃子不容易，不能頓頓吃，便想方設法找機會吃，不知究竟的南方人於是奇怪，北方人怎麼動不動就吃餃子。 這天晚上十點五十八分才正式立春，那時我們都坐着聊天，一到了立春，便貪好玩照着北方規矩，站起來繞桌而走，因為規矩說，立春那一刻應該走動走動，到底為甚麼如此，誰也說不出個究竟。習俗的事情就是這樣，不用相信，不嫌麻煩的...

2021-02-06