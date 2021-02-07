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馬場浮世繪——霍利時薛恩又合作贏泥賽

2021-02-07 列印
馬場浮世繪——霍利時薛恩又合作贏泥賽
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　　霍利時和薛恩今季皆成績平平，但兩人合作經常能夠擦出火花，繼早前的「上捕先鋒」攜手建功之後，昨日他們又憑「滿冠熊」贏馬。無獨有偶的是，以上兩駒都是贏泥地賽，似乎這對騎練配搭最鍾意玩泥沙！

馬場浮世繪
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