蘇保羅梅開二度 潘頓包辦第九口孖寶 梁家俊三W爆冷封王

昨日沙田馬場舉行七草三泥賽事，梁家俊爆冷成為騎師王，他分別勝出姚廄「怡心聲」、蘇廄「荷花福星」和「喜氣綿綿」。至於莫雷拉和潘頓都梅開二度，前者贏蔡廄「首飾傳奇」和石廄「皇龍司令」，潘頓則為容廄「手到回來」和丁廄「糖糖幸運」建功。



梁家俊昨日憑姚廄「怡心聲」、蘇廄「荷花福星」和「喜氣綿綿」贏三W，而且成為騎師王。翻查記錄，梁家俊季內與以上馬房合作不少但未勝，其中為蘇廄贏馬更要數到前年十二月二十一日的「利之喜」，但今次則一次過打破兩個數據！而蘇保羅賽後說：「過往『荷花福星』經常抽排外檔，影響發揮之下，自然難以取勝，今場終於抽得一檔，足以成為取勝關鍵。另外梁家俊在入閘前不斷為此駒熱身，務求起步順利，也是贏馬的重要因素。『喜氣綿綿』如今改為留前鬥後，似乎更適合，牠跑泥地合腳法，評分已一再下調，今仗終於贏出在港首場頭馬，相信季內仍可在泥地或谷草中距離賽再贏。」



至於方嘉柏和蔡約翰昨日各贏一W，爭冠路上仍保持兩場的頭馬距離，前者「星運子爵」贏馬後說：「『星運子爵』陣上演出絕少欺場，很高興今場能夠取勝，賽前我研究今場形勢時，發覺沒有快馬，所以決定讓此駒採取主動跑法，結果鞍上人巴度發揮滿分。至於爭奪今季冠軍練馬師方面，我不會作任何預測，但必會全力以赴，爭取最多頭馬。」



此外，昨日的三場泥地賽中，有兩場都由冷門取勝，分別是十倍的「雙天至尊」和二十三倍的「滿冠熊」。練者呂健威指：「『雙天至尊』自季初勝出便停滯不前，主要因為要消化評分加幅，上次賽後周俊樂報告，這匹馬必須要沿途順走，否則便會鬥口，而今次正好單獨放得舒服，結果勝回一仗。此駒升上三班也夠爭，關鍵當然在於能否自己領放。」



而「滿冠熊」練者霍利時透露：「『滿冠熊』向來休後表現特別出色，上季也曾唞夠復出即贏，今仗其實亦是相同部署，牠跑二班賽演出平平，但回到三班賽競逐便佔有優勢。臨場我見『超霸神駒』在前段放得太快，末段肯定會被對手越過，當時我已認為『滿冠熊』應具爭勝機會，同時薛恩發揮亦出色，最終在直路擊敗對手勝出，論馬回到二班跑泥地賽也有機會爭勝，只是賽程並不多。」



另一方面，潘頓昨日憑「手到回來」和「糖糖幸運」包辦第九口孖寶，前駒練者容天鵬說：「『手到回來』上仗的際遇很不利，但仍有好走勢，所以今仗我自然有期望。其實我本來想安排此駒跑谷草，但由於剛周三位列後備，為免浪費其勇態，於是改跑腳法也合發揮的田草，實在牠只要健康正常的話，便多數會有好演出。」



記者：文傑、亨利