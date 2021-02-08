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馬場浮世繪——東瀛人馬覬覦冠軍賽馬日

2021-02-08 列印
  雖然現距離四月二十五日冠軍賽馬日的三場國際一級賽 ─ 女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的首階段截止報名時間，尚有個多月光景，但據日本傳媒報道，多匹當地頂尖賽駒均有意報名來港參賽，名氣最響的為去年三冠雌馬盟主「謀勇兼備」，以及去年有馬紀念冠軍「創世駒」，均將報爭女皇盃。有指日本馬圈人士經歷過去年十二月的香港國際賽，對香港賽馬會的「賽馬氣泡」安排大感滿意，所以更加樂於在疫情中派馬來港出賽。

馬場浮世繪
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