田泰安冠寶駒送歲

田泰安於剛周六田戰連場搏殺失手，「一路順風」、「遨遊之星」和「銀馳」俱跑得亞軍而未能贏馬，周三跑馬地夜賽是鼠年的最後一戰，其九匹座騎中不乏有實力爭勝馬，田泰安透露「冠寶駒」和「紅衣火旺」均有備而臨，希望臨場悉數可交出好成績，助其一吐悶氣。



苗廄「冠寶駒」早前增程跑谷草一六五○米即連贏兩仗，周三續配田泰安留四班同程上陣，田泰安說︰「『冠寶駒』現年四歲成熟進步，而且找到合適途程後，進步尤其明顯。上仗牠能克服排十檔和早段遇慢步速的劣勢，力壓對手勝出，而且蹄下敗將『勁力威龍』再出即贏馬，反映該仗其贏馬水準甚高，今仗續跑谷草一六五○米，只比上場多負五磅，而且實前操練依然充足，狀態維持到贏馬時的水準，相信牠有力取得三連捷。」



羅廄「紅衣火旺」上場初出跑田草一千米即備受注視，可是卻跑包尾，相隔個多月後，周三轉戰谷草一千，田泰安分析︰「馬兒上場的表現無疑令人失望，但晨操表現良好、出賽時走勢平常的情況，常會發生在初出新馬身上，所以我也不覺得太意外。復課後，『紅衣火旺』的操練正常，早前試泥閘的走勢亦良好，證明跑過一場後，其狀態和成熟程度續有進展，今次轉戰谷草短途賽事，按牠去年試谷閘時的良好走勢推斷，理應適合發揮，冀望今仗臨場的表現有進，可拼入前列歸來。」



田泰安最後談到苗廄「飛霸龍」︰「牠特別擅長跑谷草千二米，最近接連敗於在二班賽亦贏馬的『共創繽紛』及另一些路程好手蹄下，實在不足為辱，周三繼續進攻同一路程，希望牠可趁狀態仍勇，臨場發揮出應有實力，順利贏回一場。」



特約記者︰文傑