雄深雅健——諸葛亮定豬一樣

賽前諸葛亮，賽後豬一樣，表達出度馬有不少早可預見的盲點，卻是知而不理，每人都如此。上周六賽後，朋友致電說買中「星運子爵」與「必長勝」，反正已贏，說甚麼都對。朋友指是基於莫雷拉無揀，轉騎熱門「電路三號」與「連連歡樂」，所以轉投他的棄騎。



這就是看得見的盲點，正常被解讀為揀騎，倒轉解就剛好相反。朋友指「連連歡樂」若穩勝，哪須用莫雷拉，嫌唔夠熱嗎？個人不相信這怪論，因最容易被這些盲點，玩到陀陀擰！



何時福至心靈，心水清到逆向思維而萌生上述想法，難說好或不好。頂層騎師多馬揀，我們都得面對，卻不宜不傾側，別諗到走火入魔。要逐場計，不偏激之餘，還要認清數位頂層騎師贏馬多是事實。若常底出，哪會贏馬如此多？此乃基本邏輯，勿被過度放大的單一事件影響。



子健



