重點出擊——成才 不二之選

第三場「成才」季內暫時一捷，該役贏馬主因是轉彎發力賺了慢步速，且看賽事頭三段開出1分17秒03，與五班標準時間相若，本以為牠可一不可再，但往後兩仗繼續上名，其中在國際騎師錦標賽得亞軍，能壓倒接戰補中的「馬爾代夫」，而頭馬「冠寶駒」亦再出再捷，一再證明晚年回春。



今次幕後部署吊詭之處，在於安排「成才」加程跑千八，是否刻意避開「冠寶駒」不得而知。但回看最近兩仗，此駒均排大外檔起步令際遇較差，敗績當可抹去，尤其上仗在彎位走大外疊，更加不能作準。今仗刻意增程跑千八，參考同父系馬資料，其中「明月光」就在退役前首次征服谷草千八，此外「威風猛將」、「火天大有」及「乘勝追擊」都能在更長路程取得成績。今次「成才」與薛恩故劍重逢，老馬難得狀態復甦，馬膽不二之選。



安西教練



