  • 2021年2月10日 星期三
  • 16º
  • 96%
熱門： 劉德華黃嘉雯夏博義黎智英ERROR

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——王炸仍在勇境

2021-02-10 列印
　　第四場「王炸」來港後四戰得一冠一亞，上仗初次渡江，沿途走勢強勁，最終僅負於受讓七磅的「喜駿駒」，表現甚佳。吸取了一次窄場經驗後，今次發揮應更得心應手。此駒跑法機動，遇上馬少場合更為有利。復課見牠仍在勇境，可為神蘇留下完美句號。

  第六場「湛江最醒」上仗沿途走位進退失據，直路又太早出頭，才導致埋門無以為繼。儘管本身級數不是超級，但今仗加強配搭，而且路程正宗，有力打破悶局。對手可留意「芙蓉莊 」。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd