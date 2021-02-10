勝在有方——正本歡心繼續向好

「得益良多」季初打疊三仗在此程入Q後，上仗於不利之外疊能追近實力指標「鐵胆威龍」，劣勢下表現不差，今排檔轉佳，貼欄跟好位後有望再入前兩名。
方駿暉
自二月以來疫情紓緩，日均約二十多宗新增確診病例，林鄭月娥昨天指若疫情不斷改善，會在農曆新年後放寬防疫措施，包括允許部份被關閉處所重開。據悉，政府近日聽取多個業界建議，可能於本月十八日、即年初七「人日」...
2021-02-10
中國周邊海域頻頻出現軍事小動作。昨日美軍兩個航空母艦戰鬥群於南海進行聯合行動，是總統拜登上任後首次。而日本防衞相岸信夫亦於與美駐日臨時代辦的會談中，表明決不能接受中方實施的《海警法》。台灣的國防部亦表...
2021-02-10
美國國會參議院對前總統特朗普彈劾審訊的前夕，擔任檢察官的民主黨彈劾經理指，特朗普煽動導致衝擊國會事件，觸犯了美國二百三十二年總統史上「最嚴重的憲法罪行」。不過特朗普的辯護律師團指，對已離任的總統彈劾是...
2021-02-10
大潭道豪宅浪琴園沿海而建，5座住宅外觀呈波浪形興建，背山面海，景觀一流，而今次為大家推介放盤為低層B室，實用面積1534方呎，單位間隔為3房1套房設計，對正大潭灣海景，無遮無擋。 浪琴園坐落於...
2021-02-10
港交所（388）行政總裁人選終於敲定，歐冠昇（Nicolas Aguzin，見圖）最終脫穎而出，成為首位擔任該職位的外籍人士。市場擔心其與內地監管機構配合不佳，惟CEO遴選委員會成員、主席史美倫稱，歐...
2021-02-10
曼城上場英超勇挫利物浦後，各賽事十四連勝，只差一場即打破本土頂級聯賽球隊所有戰線最長連勝紀錄。今晚足總盃十六強作客英冠的史雲斯，藍月中場貝拿度施華豪言紀錄和獎盃兩不誤，必打漂亮勝仗，讓球主客和讓兩球「客勝」照去馬。（無線85、myTV Super902台周四凌晨1:30直播） 作客4:1破紅軍後，藍月只差一場，便能以十五場打破一九八二年普雷斯頓和一九八七年阿仙奴創下的本土頂級聯賽球隊各戰線最長連勝紀錄。 B施華當勇夠炒 紀錄當前，貝拿度施華揚言他們已重拾三季前奪本土雙冠的水準：「我們現跟一七至一八球季一樣勇不可當，盃賽錦標也是己隊目標。」雖然曼城領隊哥迪奧拿很可能在盃賽輪換...
2021-02-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
鼠年是MIRROR豐收一年，成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）同Jer（柳應廷）個人成績亦相當突出，特別是攞獎攞唔停的姜濤，其餘他講到牛年願望，就話健康緊要過成績，即俾三子笑他攞...
2021-02-10
全民抗疫，漸見成效。統計顯示，本月以來，日均確診病例約二十多宗，特首林鄭月娥形容疫情明顯緩和，如果情況持續改善，農曆新年後可望有條件恢復多方面的正常運作，並考慮讓多個處所重開。早前特首亦有類似說法，但今次語氣更為肯定，多個停業的行業，等得太久了，再不鬆綁，料會爆發倒閉潮，不利民生。 疫情爆發逾一年，政府為抗疫而推出各項限聚令，旨在規管社交距離，減少處所爆疫，但被質疑欠缺一致性，沒有合理邏輯，招來不少劣評。例子之一，是美容業，爆發疫情以來，過去兩波業內未有錄得一宗確診個案，卻深受限業令影響，停運五個月，從業員苦不堪言，他們質疑政府為何要業界犧牲。另一方面，多個地盤連環爆疫，有...
2021-02-10
自購馬與自購新馬的最大分別，是前者在外地曾出賽，且國際評分要達到某一水平才夠資格運港，換言之是有績可稽，以其外地戰績來評估戰鬥力，會有一定參考作用。然而，接手訓練的馬房部署手法各有不同，自然會影響馬匹...
2021-02-10