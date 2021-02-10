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勝在有方——正本歡心繼續向好

2021-02-10 列印
　　「正本歡心」前仗頭兩段快達45秒9，能跟翌戰贏馬之「陽明高高」跑近，證明除去所有配備後已找到支持點。剛戰換上潘頓，以偏慢步速領放下氣走實力指標「老實人」和今又同場之「勝出魅力」，僅被有四班頂能力之「英明勇將」追過，總時間比後兩場之快步速受益者「歡樂好友」尚要快0.16秒，約有四班中上級水準。今次對手未見增強，五歲馬外地只跑兩仗而全入Q，其中一次跑爛地，場地性能廣泛，預期貼欄順放後可像外地般打疊好。

  「得益良多」季初打疊三仗在此程入Q後，上仗於不利之外疊能追近實力指標「鐵胆威龍」，劣勢下表現不差，今排檔轉佳，貼欄跟好位後有望再入前兩名。

方駿暉

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