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馬場浮世繪——梁家俊落力搵奶粉錢

2021-02-11 列印
　　即將第二度成為人父的梁家俊，自然要落力搵奶粉錢，實在其表現在最近兩戰亦非常對辦，繼剛周六勁中三元之後，昨晚又憑姚本輝馬房的「你知我勝」食頭胡，獎金收入應該相當不俗。

馬場浮世繪
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