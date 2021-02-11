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馬場浮世繪—— 年初三大賞2600萬元

2021-02-11 列印
　　為迎接牛年來臨，馬會於大年初三的《農曆新年賽馬日》將動用三Ｔ儲備，將三Ｔ多寶推高至六百萬元，若以十元一注獨中三Ｔ正獎，估計彩金可高達一千二百萬元。至於六環彩六寶獎也有超過五百六十萬元的累積多寶，如只有十元一注獨中，估計彩金可高達一千一百萬元。而新春四重彩及四連環合併彩池將加入三百萬元多寶儲備，為第三場、第七場及第十一場各注入一百萬元多寶金額。

馬場浮世繪
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