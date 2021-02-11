莫雷拉停賽前三W送歲

昨晚是鼠年送歲戰，莫雷拉憑「日日靚」、「精靈勇士」和「宜春輝煌」贏三W，並於第八場後提前成為騎師王。其餘呂健威勝出「醉醒神」和「歡欣福星」，波健士勝出沈廄「總統之星」和蘇廄「箭意」，雙雙梅開二度。



莫雷拉昨晚先後勝出方廄「日日靚」、「精靈勇士」和丁廄「宜春輝煌」，並且成為騎師王，大年初三停賽前繼續交出好成績。至於呂健威和波健士昨晚起孖，前者勝出「醉醒神」和「歡欣福星」後說：「『醉醒神』上次賽後運往從化，目的是讓其唞一唞，同時培養新鮮感，期間牠試大閘表現不錯，結果回港後亦能交出好成績，看來從化對其甚有幫助。『歡欣福星』今仗巴度的發揮很冷靜，沒有因為『喜盈寶』中段發力而跟隨上前，畢竟巴度非常熟悉馬性，他認為待至直路發力才最好，而賽果證明其判斷完全正確。」



至於波健士則分別勝出「總統之星」和「箭意」，前駒練者說：「『總統之星』上仗走內疊不利場地也得殿軍，表現很不錯。此駒早前曾感染過濾性病毒，因此休息了一輪，上周試閘則走勢理想，波健士在試閘後亦指馬兒狀態良好，稍後我會部署牠集中跑谷草一哩和千八。」



「箭意」練者蘇保羅說：「『箭意』去年因為肌腱受傷，被逼提早唞暑，而且需要休息一段長時間，幸好復操之後，狀態恢復度良好之餘，我甚至認為其戰鬥力較上季更佳，今場牠負輕磅且排內檔，鞍上人波健士發揮出色，結果復出即勝，今後亦會集中部署跑谷戰。」



此外，田泰安和梁家俊昨晚亦有馬贏，前者為「冠寶駒」取得三連捷，練者苗禮德說：「『冠寶駒』跑谷草一哩路有專長，牠今季成熟進步，由於每仗均是僅勝而回，再出加磅不多，所以能夠把握機會連贏三場，當然鞍上人田泰安發揮也出色，全程走來一步不蝕，希望此駒保持進度，升上三班後可繼續爭取頭馬。」



「你知我勝」練者姚本輝則說：「『你知我勝』是短途馬，而且狀態容易谷起，本身三歲當然仍會進步，但由於始終年幼，所以我不會讓牠跑得太密，希望可自然成長，稍後應該會繼續跑谷草一千米，待成熟後才增程發展。」



另一方面，對於五匹原先參加昨晚夜賽的時廐馬匹，因未有在指定時間內宣布出賽，結果未能上陣一事，引來不少圈內人提出意見，他們主要認為，馬會有關部門根本有更多方法避免今次事件發生。有見及此，馬會立即作出行動，賽馬事務執行總監夏定安前日傍晚發電郵予所有練馬師，內容謂他與賽馬秘書討論過後，決定由即日開始，一旦未收到練馬師就旗下賽駒的宣布出賽文件，那麼在早上七點半，會發出警告訊息到練馬師馬房的電腦，如果在七時四十五分仍未收到有關文件，當值受薪董事將致電練馬師，倘若未能聯絡得到對方，便會轉而致電馬房副練。此外，馬會稍後再遇上同樣情況，會在早上七點半發出自動電話短訊提醒練馬師，但這需要時間準備。然而，夏定安同時亦強調，參賽馬匹在指定時間內宣布出賽，仍然是練馬師的責任，根據賽事條例，馬匹一旦未有在指定時間宣布出賽，便不能夠上陣。



記者：文傑、亨利