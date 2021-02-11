順理成章——初三跑馬已成傳統

昨晚鼠年送歲賽後，將至的賽日便是牛年年初三賀歲賽。筆者看過上世紀八十年代，跑馬地馬場舉行年初三賀歲賽萬人空巷的場面，其後賀歲賽改在沙田馬場上演後，每年的賀歲賽同樣是旺丁旺財。今年牛年賀歲賽繼續按傳統安排在大年初三舉行，雖然照舊有賀年盃賽事，但在疫症影響下，馬場仍未能如常讓公眾入場。



以往賀歲賽大多是全季入場人數最多的一個賽日，由於場內安排不少特備活動，例如舞龍舞獅，銅鑼及風車擺設，財神派利是等等，還有請來歌星唱歌助興，每年的賀歲賽總吸引不少人士進場。



由於每個新春的大年初三，沙田車公廟亦是一個聚眾熱點，有些馬迷拜完車公便入馬場碰運氣，至於平時一些不常到馬場的人，到車公廟轉過風車後，順道到馬場買馬博彩亦大有人在。現在受到疫魔影響，賀歲賽的氣氛難免大減，在此希望送鼠迎牛後，祝願牛年牛氣充天，疫魔早日消滅，全球得以回復正常運作。



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