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馬場浮世繪——龍戰士開齋贏牛年首W

2021-02-15 列印
馬場浮世繪——龍戰士開齋贏牛年首W
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　　昨日的牛年賀歲賽由「龍戰士」打響頭炮，這匹蘇保羅馬房的七歲馬於梁家俊胯下後上取勝，以大熱門身分開齋。順帶一提，騎練早前已憑「荷花福星」和「喜氣綿綿」打破合作悶局，近期明顯處於蜜月期，值得繼續留意。至於蘇保羅賽後說：「能夠取得農曆新年首場頭馬，我當然感到高興。『龍戰士』的長力早有證明，今場落五班競逐，形勢也有利，但最值得讚許還是鞍上人梁家俊的發揮，早段為座騎輕鬆找到遮擋留力，而沿途及入直路的取位都無懈可擊。」

馬場浮世繪

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