馬場浮世繪——龍戰士開齋贏牛年首W

鼠年是病疫年，香港人過得不容易，人人期望，牛年壯健如牛，與病鼠說聲：「拜拜你條尾！」但要送走病魔，單靠良好的意願，並不足夠，需要人人付出更多，尤其在農曆新年長假期間，切忌呼朋喚友團拜，讓病毒有機會擴散，疫情未退，是時候「留家過年」，即使要往至親家居賀歲，宜共同編排時間表，組織小組拜年，並戴口罩，以策萬全。 過去一年的抗疫經驗，節日是病毒發惡的高峰期，當人們樂極忘形，疏於防範，無視社交距離，就會出現交叉感染，爆發疫情群組，令整體疫情大反彈，變成樂極生悲，社會又要付出沉重的代價。 要防止「鬆一鬆，即爆疫」的惡性循環，最重要是在個人層面嚴守限聚令，在新春期間，這是一種挑戰，考驗市...

2021-02-11