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馬場浮世繪——羅富全未能贏馬賀壽

2021-02-15 列印
馬場浮世繪——羅富全未能贏馬賀壽
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　　昨日大年初三碰巧情人節，更是羅富全五十五歲牛一，練者出馬共九匹，當中不乏有票數支持的熱門實力分子，可惜連場成績未如預期，直到尾場才憑獨贏九十九的「繽紛遊戲」跑得平頭亞軍。

馬場浮世繪

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