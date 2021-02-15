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馬場浮世繪——蔡廄爆冷W續追方仔

2021-02-15 列印
馬場浮世繪——蔡廄爆冷W續追方仔
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　　莫雷拉昨日停賽，蔡約翰缺少了好幫手，但仍然有馬贏，旗下「魅力漢子」初次增程千四米，結果在波健士胯下爆出四十二倍大冷W，賽後馬主鄧偉彬坦言屬於意外驚喜，而蔡約翰賽後仍落後榜首的方嘉柏三W。

馬場浮世繪

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