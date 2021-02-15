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馬場浮世繪——佳運財補出即勝好意頭

2021-02-15 列印
馬場浮世繪——佳運財補出即勝好意頭
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　　昨日是牛年賀歲賽，結果不乏好意頭的頭馬，例如第四場的「佳運財」便屬其一，此駒今仗排位後後備補上，結果爆出二十六倍大冷W，而半同主馬「佳運來」之後在第七場亦跑入冷位置，此系人馬可謂大豐收！

馬場浮世繪

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