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馬場浮世繪——霍宏聲南非又贏大賽

2021-02-16 列印
  霍利時的十九歲兒子霍宏聲，早前策「彩虹橋」捧走屬南非三大盃賽之一的大都會錦標後，手風持續暢旺，剛周六在特夫方丹馬場策騎由郭克訓練的Malmoos再添戰功，贏得屬南非三冠系列首關的千六米二級賽Gauteng堅尼大賽。郭克表示Malmoos將按原訂計畫，下月在同一馬場出戰三冠次關南非經典大賽。

馬場浮世繪

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