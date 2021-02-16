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馬場浮世繪——賽日放寬入場限制待磋商

2021-02-16 列印
  香港的新冠病毒疫情，近日逐漸回落，每天確診數目持續下降，馬會正打算在適當時間，重新與政府相關部門研究，逐漸放寬入場限制，包括放寬馬主及其親友的人數，以及讓更多會員入馬場，另會研究重開場內餐飲設施予公眾人士訂座，尤其是三月二十一日的香港打吡大賽，馬會特別期望能夠放寬入場限制，令更多馬迷可現場觀戰。

馬場浮世繪

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