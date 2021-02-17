重點出擊——甲烷 339精品

回顧上周三的四班一六五○米，最終由路程專家「冠寶駒」、「贏科超影」、「專一」和「開懷大少」包辦前四名。細看今次的第七場，逾半數馬匹都是谷草一哩能手，而且多數與上述四駒曾作較量。經磅位調節之後，筆者認為出自339場次的「甲烷」誠是強中之強，今仗有力打開季內勝門。



查339場次的頭馬「冠寶駒」隨後能再添進帳，至於季軍「勁力威龍」再出亦可壓倒「馬爾代夫」而補中頭馬；另外出自該組的「寶得住」，其後轉戰田草千六取勝，此役確認屬強組。



回說「甲脘」，上仗因應「勇敢皇者」中段發力而墮後，之後抄三疊轉彎，並一度在直路受困，論際遇堪稱全場最差，卻能在內疊不利地追至僅負一身位！今次改配薛恩，查他季內騎兩匹時廄馬「上捕先鋒」及「滿冠熊」均爆冷W，騎練合作可信賴。



安西教練



