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伊仁絮語——心常樂值得追捧

2021-02-17 列印
　　第四場「仲得威」上仗初出跑谷草千二，因排大外檔而被迫早段留後，並在最後五十米才衝刺，惟過終點後餘勢強勁，看來質素不俗。其同父馬「電訊驫馬 」、「馬爾代夫」及「霹靂狂龍」等均在谷草交出成績，今仗排位略好轉，預期質新馬仍有進步空間，半冷之選。

  第六場「心常樂」前仗跑谷草千八得殿軍，有機會是窄場較佳之輩；上仗增程跑田草二千，直路與對手碰撞才輸四乘許。由於本身性能偏向均速，所以今仗增程應更合適，來港前曾在紐西蘭打吡交出接近表現，值得再次追捧。





Ian

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