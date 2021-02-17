勝在有方——喜駿駒後上再贏

「喜駿駒」今季於谷草千二早已見追勢，顯示跟眾多同父馬一樣合此場地。其後兩度在谷草一哩以全場最快末段追得殿軍。轉到田草後遇超快步速，彎位中段走外疊上前，本身頭三段交出1分10秒46，跟得急兼蝕位甚多仍能跟「足金好球」跑近，確認漸適應環境。剛戰重返此程遇超慢步速，能以超終極時速21秒77衝贏賺盡形勢之「王炸」，末段比早一場之二班頭馬「幸福老撾」快近1秒，屬出色頭馬。今次隔三星期而體重保持，對手未見增強，蔡廄當打四歲自購馬在馬少場合又可憑後勁制敵。



「健康在望」最近蝕慢步速仍以全場第二快末段衝得第五名，表現仍好。五歲PPG精英處全熟期，可跟前駒串Q。



方駿暉



