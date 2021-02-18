馬場浮世繪
馬場浮世繪——周俊樂騎東廄馬精彩
馬場浮世繪
兩大樂園重開 港人玩返夠本 戲院復畫 訂飛熱烈
第四波疫情緩和，政府放寬限聚令，多個娛樂處所拆牆鬆綁。香港迪士尼樂園今早十時起接受預約，周五起重開，讓市民入園遊玩，體驗華麗變身後的「奇妙夢想城堡」。海洋公園昨天接受預約，今天重開，為保持社交距離，接...
2021-02-18
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利是每封千元京滬居首兩位 廣東僅281元 遠低其他省份
農曆新年期間，封利是一個傳統習俗，也是不少小朋友過年的期盼。但不同地區、不同家庭，給利是的習慣也千差萬別。內地一項調查發現，北京及上海的利是金額居全國首兩位，平均每筆分別達一千○九元及九百一十元。廣東雖然經濟較發達，但平均每筆只有二百八十一元，遠低於其他省份。 兩成人利是不上繳父母 「網易文創」日前發表一份調查報告顯示，大部份受訪者每年收到的利是總額不超過五千元，上海、北京的利是金額居首兩位，平均每筆金額分別達到一千○九元和九百一十元。浙江、江蘇、四川平均單筆金額分列三至五位。總體而言，地區的經濟愈發達，單筆利是金額也愈高。但也有例外，例如在廣東，平均單筆利是金額在○至五十...
2021-02-18
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聯合國憂緬甸局勢失控 反對派fb再號召大遊行
緬甸反對黨派號召民眾周三再上街遊行，展示人民力量，反對軍方領袖策動的政變，以證明軍方稱大多數人民支持推翻國務資政昂山素姬及舉行新大選的說法是錯誤的。天亮後，首都內比都、大城市仰光和其他城鎮都有人群聚集。對於軍方領袖在周二的記者會上承諾將來會舉行公平選舉及交出政權，反對黨派領袖們表示有懷疑。 雖然軍方採取強力打壓行動、封鎖通訊及互聯網，仍無阻反對黨派抗爭。反對軍事政變的活躍份子欽桑達仍能在社交平台facebook發佈訊息，寫道：「讓我們集合數以百萬計人民的力量，把獨裁者拉下來。」最新消息說，軍方周三凌晨時份解除了網絡封鎖，故許多人都知道反對黨派發出新號召在周三大遊行。全國民主...
2021-02-18
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長實102億奪啟德住宅地
踏入新一年，市場再錄百億地王，其中啟德4E區2號地盤，由長實斥資102.8億奪得，力壓其餘4間入標財團，每方呎樓面地價15861元，屬市場估值範圍。 樓面呎價15861元 地政總署公佈，於上周四（年三...
2021-02-18
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每手帳面賺21620元 諾輝今首掛 暗盤1.6倍
新股延續春節假期前快手（1024）熱潮，牛年第一股諾輝健康（6606）今首掛，昨日公佈分配結果，共有106萬人認購，超額認購4132倍，其暗盤表現升逾1.6倍，不計手續費每手帳面賺21620元。惟孖展...
2021-02-18
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歐霸32強 贊奴沙倒戈 皇蘇降「魔」記
贊奴沙曾被曼聯名將畢特讚譽為傑斯之後紅魔最有潛質青訓球員，但他最終黯然離隊，輾轉來到皇家蘇斯達才重生。此子在今晚歐霸三十二強首回合倒戈曼聯，勢聯同射手奧拿沙巴爾在意大利都靈中立場撕破紅魔後防，證明後者當年放棄他是錯誤決定，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 贊奴沙十五歲加盟曼聯青年隊，之後獲名帥費格遜提升到一隊，到莫耶斯領軍時獲得重用，更被前紅魔中場畢特稱讚：「自傑斯之後我沒有看過一個年輕球員的潛質及得上贊奴沙。」可惜，紅魔後兩任領隊雲加爾和摩連奴將他打入冷宮，期間外借到多蒙特和新特蘭俱失敗收場，直到一七年轉...
2021-02-18
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專店首展 GLS450 4Matic 七座新尊驅
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 泰國風洋膳
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疑似與人夫對話流出 《愛·回家》「潘金蓮」梁茵 憂被移花接木
無線（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》內扮演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵（Kiko），日前被指與已為人夫的律師親密合照，更被指戲裏戲外亦甚「進取」釣金龜！昨日更有疑似她和男方的對答信息文本流出，...
2021-02-18
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社論——疫苗證安全 打得快好世界
香港人等了又等，終於等到疫苗到來。國產科興疫苗將於本周五由北京直送香港，而BioNTech「復必泰」疫苗料於下周運抵。有了疫苗，是時候火速推展接種計劃，同時爭取更多疫苗，加快為更多人注射。對於有人仍在討論是否接種，既落後於形勢，也不利社會早日擺脫疫情的困擾，需要醫學專家和政府多加解說，提高公眾的認知，接種疫苗是利大於弊。 科興公佈了第三期臨牀研究結果，分別在巴西和土耳其的試驗。巴西的參與者為醫護人員，屬高危群組，他們打了第二劑疫苗後的保護率為50.65%，受病毒感染而須就醫者，接種後的保護率達83.7%，並且沒有重症和死亡個案。在土耳其，參與試驗者大多數是一般人士，注射兩劑...
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馬場浮世繪——周俊樂騎東廄馬精彩
告東尼處理來投的轉倉馬作風一向急進，昨晚「秒秒精彩」轉東廄初出，結果一放到底取勝，練者再次省靚招牌。至於鞍上人周俊樂，今季已經為東廄贏出五場頭馬，成績較策騎師傅韋達的馬匹更優異！ 馬場浮世繪
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