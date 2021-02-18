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馬場浮世繪——周俊樂騎東廄馬精彩

2021-02-18 列印
馬場浮世繪——周俊樂騎東廄馬精彩
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　　告東尼處理來投的轉倉馬作風一向急進，昨晚「秒秒精彩」轉東廄初出，結果一放到底取勝，練者再次省靚招牌。至於鞍上人周俊樂，今季已經為東廄贏出五場頭馬，成績較策騎師傅韋達的馬匹更優異！

馬場浮世繪
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