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馬場浮世繪——馬雅獲批准提前客串

2021-02-18 列印
　　馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理昨發出通告，指牌照委員會同意修訂先前發給馬雅的馬會騎師牌照生效日期，由今年三月一日改為年二月二十五日。因此，騎師馬雅現可接受二月二十八日星期日沙田賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪
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