潘明輝三W後上封王

昨晚潘明輝憑賀廄「紅磚勇士」、葉廄「榮彩大道」和呂廄「鴻運飛鷹」中三元，並後上成為騎師王。至於田泰安勝出沈廄「樂益善」和蔡廄「共創繽紛」，而後駒練者蔡約翰另贏「喜駿駒」，同告梅開二度。



昨晚成為騎師王的潘明輝，先後勝出「紅磚勇士」、「榮彩大道」和「鴻運飛鷹」。前駒本來在十二月十六日出戰谷草中距離賽，可是因血液不正常退出，其後遣往從化操練重新做起，終於復出即交出頭馬，而上月至今共有八駒拉倉的賀賢，亦可憑此場頭馬穩定軍心。



剛周日賀歲賽連場搏殺失手的田泰安，昨晚憑「樂益善」和「共創繽紛」起孖，前駒練者沈集成透露：「『樂益善』上仗狀態只得六七成，但末段衝刺非常強勁，以北半球馬來說相當難得，由於牠在外地都是跑長途，所以今仗增程二千二百米不成問題。賽前幾位騎師都索騎，但馬主認為田泰安上仗騎得好，故繼續由他操刀。臨場馬主吩咐田泰安盡量贏遠一點，希望爭分跑打吡，而稍後我會部署牠跑田草，再決定是否報爭四歲大賽。我認為此駒可應付二千米，但能否在打吡跑得好有待商榷。」



至於蔡約翰昨晚憑「喜駿駒」和「共創繽紛」起孖，目前只落後榜首的方嘉柏一W。由於莫雷拉正值停賽，蔡廄「喜駿駒」昨晚改交潘頓壓陣，結果輕鬆連捷，騎練繼二○一九年三月的「首飾大帝」後，再攜手贏馬。至於「喜駿駒」馬主羅氏，旗下「喜勝駒」、「喜駿駒」、「喜盈寶」，甚至已退役的「喜豐寶」，季內均曾贏馬，手風甚順。主理人羅建生說：「『喜駿駒』一直在進步，希望今仗勝後獲加七分，到時部署便更具彈性，至於是否進軍打吡，要先聽取蔡約翰的意見。」



蝦餃燒賣半冷開齋



此外，昨晚頭場由郭能策騎的「蝦餃燒賣」後上掄元，以七點六倍半冷開齋，這是丁冠豪馬房繼「變數」後，另一初出即在谷戰取勝的新馬。賽後丁冠豪說：「『蝦餃燒賣』今仗雖然首次跑谷草，但由於曾到從化訓練，有了搭車經驗，所以過來快活谷也能適應。此駒狀態未算十足，賽後郭能也指牠仍然很稚嫩，幸好今次對手甚弱，而且排一檔有幫助，結果成功取勝。」



另一方面，韓國賽馬飽受新冠疫情影響而收入大減，需要削減賽事數目和獎金，去年十二月下旬更停跑三星期以削減開支，幸而韓國部分地區疫情緩和，政府批准由本周五開始，釜山和濟洲兩個馬場及七個場外投注站可重新開放，入場人數限制於設施最高入數的20%，所有顧客要預先透過官方手機應用軟件訂位才能入場。



目前在任何賽馬地區服役的賽駒，都必須經天然途徑出生，絕不容許人工受精及代孕，否則便算違法，可是前日澳洲傳媒報道，培育上周五贏出一級賽閃電錦標之「綠化帶」的Ultra Thoroughbreds，涉嫌採用人工受精的方法，令二○○八年轉任牝馬卻一直難以受孕的短途馬后「安小姐」成功受孕，然後再以另一匹牝馬代孕。維多利亞馬會翌日立即回應，表示將深入調查有關指控，但現階段不會作出評論。



記者：文傑、亨利