順理成章——沈廄成功非僥倖

剛完成的大年初三賀歲賽共有四位騎師起孖贏馬，當中蘇銘倫是客串期最後一戰，他所贏的兩駒包括「弗雷」及「博愛友威」，前駒是處女勝利而後駒則是經過一段時期才重開勝門，並且是轉入沈廄後取得久違的頭馬，而沈集成總算對馬主有所交代。



其實這位華籍練者一向被筆者視為積極型的廄主之一，他大多盡量去發掘旗下馬匹的潛力，務求牠們的成績更上一層樓，加上事事親力親為態度嚴謹，所以每季的成績能保持穩定實非幸至。



早前傳兵變的希斯踏入牛年憑「佳運財」及「包括太保」報捷打響頭炮，且看是否會因此來個成績躍進，畢竟這位名牌練者以往曾兩奪香港練馬師頭銜，今季重臨香江再開倉自然有不少人對他抱很大期望，但以上半季的成績來看實在差強人意，再不急起直追隨時引發第二波兵變，始終本地馬圈是跟紅頂白之地，而且流行速食文化，等字訣早已不合時宜。



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