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馬場浮世繪——沙地盃Knicks Go最受注目

2021-02-19 列印
  全球最高獎金大賽，總獎金超過一億五千萬港元的沙地盃，將於香港時間周日凌晨，在沙地阿拉伯國王阿卜杜勒阿齊茲馬場舉行。這場泥地千八米大賽，今屆有十四駒列陣，其中五匹為美國馬，惟最受注目的是由韓國賽馬會擁有的Knicks Go。這匹應屆育馬者盃泥地一哩賽和天馬世界盃邀請賽雙料盟主，今仗將排五檔迎敵。

馬場浮世繪

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