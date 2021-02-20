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馬場浮世繪——明日賽事入場特別安排

2021-02-20 列印
  因為本地疫情近日緩和，馬會宣布明日賽事除練馬師、騎師、相關職員及董事外，容許已預先訂座並獲本會核准的馬主、遴選會員、會員及同行賓客進入馬場，但其他賓客仍不能進場觀賽。而所有進場人士須遵守公共衞生保護措施，在進入餐飲場所前須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供姓名、電話號碼、到訪日期及時間。

馬場浮世繪
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