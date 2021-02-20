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馬場浮世繪——快步速增程出擊

2021-02-20 列印
  方廄「快步速」剛在上周三在谷草中距離跑第二，明日此駒匆匆再出，兼增程跑千八米，鞍上人郭能表示，早在「快步速」在谷草一六五○米贏馬時，他已覺得此駒有韌力出戰更長途程，所以「快步速」今仗跑千八米乃合理部署，倘若今仗早段步速正常甚至偏快，將會提升「快步速」戰鬥力。

  郭能又謂「夢幻人生」擅跑泥地短途賽，上仗即使排十二檔也上名，如今再跑同程，排位遠較上次理想，有望再次走入前列。

馬場浮世繪
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